Motomikołajki Podkarpacie 2021 - wyjazd z Rzeszowa do Domu Dziecka w Nienadowej. Zobacz Mikołajów na motocyklach [ZDJĘCIA] Krzysztof Kapica

Motomikołajki Podkarpacie 2021 to charytatywne wydarzenie Forum Podkarpackich Motocyklistów i Stowarzyszenia Motocykliści Dzieciom. W tym roku zmotoryzowani Mikołajowie zamierzają odwiedzić aż pięć domów dziecka. W sobotę pojechali z Rzeszowa do Domu Dziecka w Nienadowej. W tym samym czasie prowadzą zbiórkę pieniędzy właśnie dla domów dziecka. Zobaczcie zdjęcia z sobotniego rajdu Mikołajów! Zbiórka potrwa jeszcze tylko do niedzieli, jeśli chcecie wpłacić pieniądze, możecie zrobić to na numer konta: Stowarzyszenie Motocykliści Dzieciom - 64 1090 2590 0000 0001 4893 9047.