Motor najlepszy na torze w Krośnie. Młode Cellfast Wilki trzecie. 7R Stolaro Stal Rzeszów zamyka stawkę. Pech Kacpra Przybylskiego

W 18. wyścigu doszło do groźnego wypadku. Krośnianin Kacper Przybylski uderzył w tylne koło Maksymiliana Śledzia z Motoru. Obaj upadli na tor. Przybylski opuścił tor i stadion w karetce. Junior Wilków odwieziony został do szpitala, gdzie przechodzi badania.

- Cały nasz zespół robi progres i to było widać na torze. Szkoda, że Kacper Przybylski, który zaczął się ścigać, jeździł udanie, zaprezentował postęp, zaliczył "dzwona". Wydaje się, że nie odniósł jakichś poważniejszych urazów, ale trzeba poczekać na wyniki badań. Na pewno czeka go przerwa, musi na jakiś czas odstawić motocykl żużlowy - komentował menedżer Cellfast Wilków Michał Finfa.

Z ostatnich wiadomości wynika, że wszystko skończyło się na strachu i ogólnych potłuczeniach. Badanie rezonansem nie wykazało żadnych złamań. Zawodnik profilaktycznie pozostał na noc w szpitalu.