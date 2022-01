Możesz zostać żużlowcem. Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe zachęca do wstąpienia do klubowej szkółki. Jest kryterium

- Żużel jest drogim sportem, ale dzieci mogą spróbować go za darmo. Zapewniamy bezpłatne treningi, w tym środki ochrony osobistej, profesjonalną opiekę trenera oraz motocykl. Wszystkie szczegóły otrzymają Państwo po kontakcie z klubem - czytamy w dalszej części ogłoszenia. - Nabór do szkółki żużlowej prowadzony jest nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy. Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do trenera, do biura klubu lub pod numerem telefonu 508 978 023. Do naszej szkółki poszukujemy przede wszystkim chłopców w wieku 11-14 lat - pisze klub.

Szkolenie adeptów sportu żużlowego dofinansowane jest ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

PROCES SZKOLENIA

Od zgłoszenia się do licencji “Ż” daleka droga. Zapoznaj się z niezbędnymi etapami oraz wyzwaniami, przez jakie przejdzie młody adept szkółki przed otrzymaniem licencji żużlowej i startem spod taśmy w zawodach młodzieżowych i ligowych.

I. ZGŁOSZENIE

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do szkółki żużlowej bezpośrednio do trenera, do biura klubu lub pod numerem telefonu 508 978 023. Odbiór niezbędnych dokumentów, uprawniających do rozpoczęcia szkolenia w szkółce (m.in. zgoda rodziców/opiekunów prawnych, skierowanie na badania lekarskie)

II. BADANIA LEKARSKIE

Kolejnym niezbędnym krokiem w etapie zgłoszenia jest wykonanie badań lekarskich, które wykonywane są standardowo w każdej dyscyplinie sportowej. Po wykonaniu należy dostarczyć badania lekarskie, jak i inne dokumenty konieczne do rozpoczęcia treningów w szkółce żużlowej, które otrzymacie Państwo po skontaktowaniu się z naszym klubem.

III. TRENINGI

Treningi odbywają się w kilku formach. Oczywiście jedną z form jest trening na torze, który w zależności od warunków pogodowych odbywa się 2 razy w tygodniu na torze przy ulicy Hetmańskiej 69. Kolejną formą, jest trening w formie nauki obsługi sprzętu, zasad sportu żużlowego oraz zachowania podczas różnego typu sytuacji podczas jazdy czy samych zawodów żużlowych.

IV. TRENINGI OGÓLNOROZWOJOWE

Poza sezonem przeprowadzane są treningi ogólnorozwojowe w hali sportowej, siłowni, fitness itp.

V. EGZAMIN NA LICENCJĘ “Ż”

Podejście do egzaminu na certyfikat żużlowca odbywa się zazwyczaj 2-3 lata po rozpoczęciu treningów, lecz jak wiadomo, wszystko zależy od tempa, z jakim dany adept uczy się jazdy na żużlu oraz indywidualnych predyspozycji. Egzamin składa się z części praktycznej (jazda indywidualna na czas oraz wyścig w czterech), a także części teoretycznej (test pisemny ze znajomości regulaminu sportu żużlowego, budowy motocykla itp.).