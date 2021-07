Muran vs Warszawski Dresik, Queen of the Black vs Julita Juchnowicz, a nawet walka 1 na 3 w Elite Fighters na Jasionce koło Rzeszowa

Elite Fighters to nowa federacja freak fight MMA. To już kolejna w ostatnim czasie propozycja dla fanów nietypowych walk z udziałem internetowych celebrytów. W założeniu będzie to konkurencja chociażby dla Fame MMA czy MMA VIP Marcina Najmana. Pierwsza gala Elite Fighters odbędzie się 31 lipca w G2A Arenie w Jasionce koło Rzeszowa. Wystąpi na niej 22 zawodników znanych ze swoich, niejednokrotnie bardzo kontrowersyjnych, działań w Internecie.

Elite Fighters w Jasionce koło Rzeszowa. Nowy "zawodnik" freak fightowych federacji MMA. Kto zawalczy na gali 31 lipca?

Walką wieczoru na G2A Arena będzie starcie pomiędzy Mateuszem "Muranem" Murańskim oraz Norbertem "Warszawskim Dresikiem" Janeckim. Ten pierwszy znany jest głównie z występów w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" oraz walk w innych federacjach freak fightowych. Dresik to z kolei budząca wiele kontrowersji osobowość internetowa.