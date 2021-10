Muzyka trance zakróluje dziś w Rzeszowie. W klubie Runway zagrają m.in. Incident Noise i Andy Elliass

Jak podkreślają organizatorzy imprezy, Dignity Events to nowe wydarzenie rzeszowskiej sceny klubowej, które łączy w sobie zamiłowanie do muzyki trance i jego podgatunków.

- Za nami jest już pierwsza edycja, na której bawiło się mnóstwo zwolenników tego gatunku muzyki. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Indecent Noise z Warszawy, jeden z najbardziej znanych DJ-ów w Polsce. Występuje on również na całym świecie - mówią organizatorzy.

Program imprezy Dignity Events "In The Land Of Acid Vol 2"

21:00 Miraas

22:00 Matt Bird

23:00 Lightning vs. Waveband

00:00 Incident Noise

02:00 Andy Elliass

03:00 - 04:00 Deep Fog

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.facebook.com/DignityEvents.