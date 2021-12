Na czterech ulicach w Przemyślu powstały aktywne przejścia dla pieszych

Aktywne przejście dla pieszych, wykonane są w biało-czerwonych kolorach. Są bardziej widoczne dla kierowców. Posiadają zsynchronizowane ze sobą elementy. To m.in. czujnik ruchu, punktowe elementy odblaskowe i lampy wczesnego ostrzegania, które zostały umieszczone nad znakiem informującym o przejściu. Ponadto wbudowany system identyfikacji pieszego, który automatycznie aktywuje do świecenia elementy bezpiecznego przejścia. Sygnał ostrzegawczy emitowany jest do czasu, aż pieszy opuści przejście. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca zwraca większą uwagę na to, co się dzieje na przejściu, ponadto z dalszej odległości. Ma więcej czasu na odpowiednią reakcję.