Do wypadku doszło na trasie Domaradz - Miejsce Piastowe. Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdy.

AKTUALIZACJA GODZ. 11:55

Do wypadku doszło na łuku drogi - naczepa ciężarowego MANa zjechała na przeciwległy pas, doprowadzając do zderzenia z volvo. Do szpitala trafił kierujący volvo.