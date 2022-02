Na lotnisko w Jasionce dotarł w sobotę 9. samolot z ekipą, która ma przygotować niedzielny przylot olbrzymiej grupy amerykańskich żołnierzy

- Przybyli na razie ci żołnierze, którzy przygotowują przylot całego kontyngentu z 82 Dywizji Powietrznodesantowej USA - powiedział Nowinom mjr Przemysław Lipczyński, rzecznik 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Wstępny plan zakładał, że dotrą oni jeszcze dziś, ok. godz. 14, boeingiem C-17 Globemaster III. Natomiast najnowsza informacja jest taka, że będzie to niedziela, ok godz. 11.30.

Przypomnijmy. Do Polski z bazy amerykańskiej w Karolinie Północnej ma przylecieć ok. 1700 żołnierzy, a ok. 300 do Niemiec i Rumunii.

Elitarna, prestiżowa, renomowana, jedna z najsłynniejszych na świecie. Tak określana jest 82 Dywizja Powietrznodesantowa (ang. US Army 82nd Airborne Division).