Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze zwrócono się z prośbą do burmistrza Andrzeja Żygadły o dymisję!

Co radna zarzuciła burmistrzowi?

Pogłębienie zadłużenia, coraz mniejsze wydatki na inwestycje, zaniedbanie infrastruktury przeciwpowodziowej oraz coraz wyższe koszty życia dla mieszkańców. Przykład: podwyżki opłat za żłobek o 100%.

Radna przytoczyła również cztery afery, które miały miejsce w trakcie rządów burmistrza, o których rozpisywały się media lokalne. Są to:

dewastacja zieleni miejskiej i wycinka zabytkowych drzew w Pantalowicach;

brak konsekwencji w sprawie nieprawidłowego wykorzystywania pieniędzy z funduszu socjalnego w szkołach podstawowych;

niewystarczające konsultacje w sprawie budowy dróg i wywłaszczenia z gruntów mieszkańców Pantalowic;

pomysł i wyrzucenie pieniędzy na projekt nowego herbu – który zamiast łączyć podzielił mieszkańców.

Puentując radna, w imieniu mieszkańców, poprosiła burmistrza o dymisję.

Z prośby tej jednak niewiele wynika, ponieważ burmistrzowie miast mogą być odwołani przed upływem kadencji, jedynie w drodze referendum. Z taką inicjatywą ma prawo wystąpić rada gminy (miejska) lub mieszkańcy. Póki co do referendum nie doszło.

Zwróciliśmy się do radnej Anny Siewierskiej z zapytaniem, w imieniu ilu mieszkańców się wypowiedziała podczas sesji i czy ma ich podpisy.