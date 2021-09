Na pełnej czajce: Agencja (anty) reklamy...? - W swoim komentarzu red. Michał Czajka wraca do piątkowych wydarzeń na Stadionie Miejskim

Najpierw było głośno o tym, jak to będzie wspaniale, bo murawa jest już taka, że śmiało mogłaby gościć zespoły ekstraklasy, a tymczasem po tych milionowych remontach najpierw było tak, że przy pięknej pogodzie nie dało się odjechać meczu żużlowego po naprawdę niewielkich opadach deszczu, a w miniony piątek deszcz po raz kolejny wygrał z wydarzeniem sportowym przy Hetmańskiej, bo tym razem zagrać nie mogli piłkarze Apklan Resovii (1-ligowej jakby ktoś nie pamiętał). To chyba jednak z tą murawą ekstraklasową jest trochę coś nie za bardzo...

Jak to by zaraz „Wąski” z Kilera odpowiedział: No, moim zdaniem, według mnie kilka niedociągnięć jest... Kibice mogliby jednak powtórzyć wtedy za „Siarą” - Kilka niedociągnięć?! A gdzie tu są dociągnięcia?! I niestety, ale jest to święta prawda. Niestety w piątek przy Hetmańskiej mieliśmy „basen narodowy”. Pamiętacie słynny mecz w Warszawie? Pewnie tak, ale tam jednak wtedy mogli chociaż mówić, że zapomnieli zamknąć dach...