Na pełnej czajce: Był Mikołaj, a gwiazdka tuż - w komentarzu red. Michał Czajka wraca m. in. do udanych występów Developresu Rzeszów

Kto jeszcze? No jak to kto - piłkarze PGE Stali Mielec. Ktoś ma wątpliwości? To chyba zupełnie niepotrzebnie, bo gdy popatrzymy na tabelę, to przecież przed sezonem taki wynik każdy brałby chyba w ciemno. W piątek nawet wygrali choć wszystko wskazywało na to, że tego meczu po prostu nie da się wygrać. Gdzieś ktoś mówił, że jak się nie da czegoś zrobić, to trzeba po prostu to zrobić i chyba z tego założenia wyszli mielczanie, którzy dodatkowo mieli też Rafała Strączka między słupkami, a ten już nawet nie czekał na pierwszą gwiazdkę tylko wyczyniał cuda i wyciągnął dwa „karniaki”. Podobno interesuje się nim Legia... Brzmi dumnie, ale patrząc na to, co teraz wyczynia stołeczny klub, to nie wiem czy golkiper Stali powinien myśleć o przenosinach akurat tam...