Na pełnej czajce: Królowe, wysokie loty i... odrodzenie. W komentarzu red. Michał Czajka wraca do sportowych wydarzeń z początku roku

Moc pokazali również koszykarze z Łańcuta, którzy przed zakończeniem starego roku wrócili na fotel lidera Suzuki 1 Ligi i chyba im jest tak wygodnie, że nie zamierzają się nigdzie ruszać. Rywale z Koszalina musieli się udać w drogę powrotną do domu w nie najlepszych humorach, bo w Łańcucie sokoły latały znacznie wyżej od nich. Wprawdzie zespół z północnych regionów kraju zagrał ambitnie i bardzo się starał, ale Sokół nie zawiódł swoich kibiców, którzy jak zwykle głośno i licznie wspierali swoich ulubieńców. Ale by to było, gdyby sokoły rzeczywiście powalczyły o ten najwyższy z możliwych celów... Troszkę się rozmarzyłem, ale kto mi zabroni... Niech się chłopakom w tym 2022 roku wiedzie.

Tymczasem w hali na Podpromiu wreszcie zapanowała radość, bo siatkarze Asseco Resovii zaczęli rok z wysokiego „C”. W rzeszowskim klubie wszyscy dojrzeli do zmiany trenera i jeszcze w starym roku pracę z resoviakami rozpoczął Marcelo Mendez i, patrząc na wyniki, była to chyba naprawdę trafiona decyzja. Siatkarze rzeszowskiego zespołu mówią, że system pracy nowego coacha jest zupełnie inny. Czy już możemy powiedzieć, że lepszy? Najlepiej chyba dyplomatycznie - wszystko wskazuje na to, że Asseco Resovii po prostu on bardziej pasuje i oby pasował jak najdłużej, bo ostatni mecz w Rzeszowie pokazał, że fanom bardzo tego brakowało.