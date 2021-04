Na pełnej czajce: Magia W22 naprawdę działa! W swoim komentarzu red. Michał Czajka pisze m. in. o bardzo dobrych wynikach Apklan Resovii

Podopieczni Radosława Mroczkowskiego pokonali już Termalicę, ŁKS, w tym roku przegrali tylko raz, mało? A udało im się ktoś pewnie powie... Udać to się może nie wejść w g... Czy to magia stadionu? Nie wiem, ale gdzieś kiedyś słyszałem, że są na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły (jak mawia Ferdek Kiepski). Niech ta magia trwa jak najdłużej!

Chociaż wszyscy z utęsknieniem czekamy wreszcie na wiosnę (gdzie Ty jesteś?!), to jednak chcemy jeszcze w dobrym stylu zakończyć sezon halowy. Wcale jeszcze nie jest wykluczone, że tak będzie. Wprawdzie nasze dziewczyny z Developresu przegrały w sobotę z Chemikiem, to jednak wciąż mogą jeszcze być mistrzyniami. Wystarczy „tylko” wygrać w Policach. Wierzę, że rzeszowianki pokażą jaja (choć w tym kontekście może nie za dobrze to brzmi) i zapewnią nam emocje do samego końca.