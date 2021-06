Na pełnej czajce: Moim zdaniem, według mnie... - w swoim komentarzu red. Michał Czajka pisze m. in o pierwszym meczu Polaków na Euro

To jest ten dzień, w którym przybędzie nam wielu piłkarskich ekspertów. To w poniedziałek Polacy grają pierwszy mecz na Euro

Obyśmy po nim nie mówili jak kiedyś „Wąski” do „Siary” w „Kilerze” - Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest...Pożyjemy, zobaczymy, ale musimy wreszcie te turnieje odczarować, żeby nie było jak zawsze trzy razy „o”... Otwarcie, o wszystko i o honor. Natomiast co do tych wspomnianych niedociągnięć to zdecydowanie za dużo ich było w tym sezonie w Stali Rzeszów. W ostatniej kolejce można powiedzieć, że wszyscy zagrali wręcz dla Stali tylko nie sama Stal... No cóż, zamiast myślenia o barażach trzeba zacząć o myśleniu już o kolejnym sezonie. Będzie trzęsienie ziemi? Kadrowo pewnie tak, ale czy jedynie...?

Wciąż też niespokojnie w żużlowym środowisku jeśli chodzi o Rzeszów. Kibice zastanawiają się nad tym, kto w tym całym zamieszaniu będzie górą - Zarząd czy sponsorzy. Podobno wszystko ma się wreszcie wyjaśnić w tym tygodniu i bardzo dobrze, bo co by się tam nie wydarzyło, to przecież takie przepychanki naprawdę nikomu nie służą, a już na pewno nie rzeszowskiemu żużlowi, a podobno na tym zależy wszystkim zainteresowanym.

Jak już o żużlu mowa, to nie sposób chyba pominąć kolejne historyczne wydarzenie w tym środowisku - dzisiaj pierwszy mecz na Legionów przy światłach! Była już historyczna wygrana z derbach z Rzeszowem, Tarnowem, a teraz czas na światła! Można tylko przyklasnąć, że tak fajnie tam to wszystko idzie tylko zaczynam się zastanawiać nad tym, co będzie kolejnym krokiem Wilków. A może by tak... Albo lepiej głośno nie powiem, żeby nie zapeszać - poczekam do końca sezonu i zobaczymy czy się uda. W każdym bądź razie życzę wszystkim kibicom na Podkarpaciu kolejnych historycznych kroków krośnieńskiego klubu. Niech się dzieje, bo to wszystko coraz lepiej wygląda.

