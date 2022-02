Na pełnej czajce: Nasza nadzieja pozwoli na cuda! W swoim komentarzu red. Michał Czajka odnosi się do wydarzeń na Igrzyskach Olimpijskich

Powiedzmy sobie to jeszcze raz - Dawid Kubacki zdobył brązowy medal olimpijski! Pofrunął nam Dawid bardzo ładnie, brawo! Szkoda trochę, że Kamila nam przycisnęło za szybko do podłoża i ta odległość nie była taka, jak być powinna, ale po tym wszystkim, co było wokół niego ostatnio, to i tak myślę, że możemy się cieszyć.