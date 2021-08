Na pełnej czajce: Nie bądź pan rura i nie pękaj pan... W komentarzu red. Michał Czajka pisze m. in o starcie Apklan Resovii i Stali Rzeszów

Jak już mówimy o igrzyskach, to trzeba też wspomnieć o siatkarzach, którzy po falstarcie naprawdę ruszyli z kopyta i teraz zmiatają rywali z parkietu. A przypomnijmy sobie też wszyscy jak było po pierwszym meczu... Polacy to tak sobie lubią ponarzekać, taka chyba nasza natura...

Nie pękali również w Katowicach piłkarze Apklan Resovii. Na inaugurację Fortuna 1 Ligi podopieczni trenera Radosława Mroczkowskiego przegrywali już w Katowicach 0:2, ale zdołali się z tego podnieść i wydarli tamtejszemu GKS-owi punkt. Niewiele brakło, by jeszcze ten mecz wygrali, ale nie można też być zbyt zachłannym - jest punkt i naprawdę można się z tego cieszyć. Jeśli resoviacy będą z takim zębem grali w tym sezonie, to naprawdę można chyba być spokojnym o to, co będzie się działo dalej.