Na Podkarpaciu 24 nowe zakażenia koronawirusem. W Polsce 258 przypadków, zmarły 3 osoby [RAPORT 27.08]

Co 27.08.2021 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

27.08.2021 na profilu Polskiej Policji pojawił się tweet: "To ostatni weekend wakacji, na drogach należy więc się spodziewać wzmożonego ruchu. Apelujemy o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Każdy kierowca, wsiadając do samochodu powinien mieć poczucie, że odpowiada za ludzkie życie! . ".