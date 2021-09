Na Podkarpaciu 45 nowych zakażeń. W Polsce ponad 500 przypadków [RAPORT 9.09]

NOWE Prace ogrodowe we wrześniu – pora na jesienne porządki. 12 rzeczy, które trzeba zrobić we wrześniu, aby przygotować ogród na nowy sezon

Prace ogrodowe we wrześniu – o co trzeba zadbać, aby dłużej cieszyć się pięknym ogrodem i dobrze przygotować go na kolejny sezon? Zbliżająca się jesień to w kalendarzu ogrodników czas wzmożonej pracy. Należy pamiętać o tym, że wrzesień to dobry czas nie tylko na zbieranie plonów i porządkowanie grządek, ale także na sadzenie roślin, które zakwitną wiosną. Przygotuj się dobrze do tych zadań i sprawdź, jakie prace ogrodowe należy wykonać we wrześniu.