Na Podkarpaciu 89 nowych zakażeń i 6 zgonów. W Polsce ponad 2000 przypadków. Zmarły 33 osoby. 6 z nich w naszym regionie [RAPORT 6.10]

W Polsce przybyło 2085 nowych zakażeń koronawirusem z województw:

25 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce: 2 914 962. Zmarło 75 774 osób.

– Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza – powiedział Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia.