Na Podkarpaciu grypa wciąż szaleje. Nie odpuszcza także RSV. Dzieci wróciły do szkół, przybędzie chorych?

7171 - tyle zachorowań odnotował podkarpacki sanepid w okresie od 23 do 31 grudnia, a tydzień wcześniej było to 4893. Słupek wciąż mocno idzie w górę. Od października do grudnia na grypę zachorowało już ponad 33 tys. mieszkańców regionu. A do tego dochodzi także wirus RSV, Covid i inne infekcje. Szczególnie u dzieci i młodzieży. Szpitalne oddziały są pełne małych pacjentów.

- Sytuacja jest zmienna. Po bardzo złym okresie w końcu grudnia teraz jest odrobinkę lepiej, ale wciąż nie jest dobrze - ocenia obłożenie prof. dr hab. med. Bartosz Korczowski, kierownik I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. - W poniedziałek mieliśmy wolne miejsca, ale „na małych dzieciach” już się to pozatykało. Mamy w sumie 43 chorych. Zdecydowanie dominują infekcje oddechowe. Wśród pacjentów do 3 roku życia najwięcej jest tych z wirusem RSV, grypą i infekcjami grypopochodnymi. U starszych mamy pogrypowe zapalenia zatok i zapalenia płuc.