Na Podkarpaciu już tylko 7 proc. wolnych łóżek dla pacjentów z koronawirusem

Szerzej na temat sytuacji epidemiologicznej na Podkarpaciu mówił podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jego zdaniem, wzrost

liczby osób hospitalizowanych był widoczny już na początku października.

- Biorąc pod uwagę liczbę wolnych łóżek dedykowanych dla pacjentów z COVID-19 to jeszcze dwa tygodnie temu było to 10 proc., po tygodniu dało się ten bufor podnieść do ok. 14 proc., natomiast kolejne liczne przyjęcia pacjentów sprawiły, że teraz jesteśmy

na poziomie 7 proc.