Na Podkarpaciu legalnie pracuje 15 tys. cudzoziemców - podaje ZUS. Pochodzą z 60 krajów

- Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z zagranicznym paszportem - zwraca uwagę Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim. - Widać to także w statystykach ZUS. Na koniec czerwca 2020 r. w całym kraju legalnie pracujących cudzoziemców było 605 tysięcy, a pod koniec czerwca 2021 r. 818 tys. Jeśli chodzi o dane z województwa podkarpackiego, to w czerwcu 2020 r. liczba obcokrajowców odprowadzających składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosiła 11 109, a obecnie na koniec czerwca 15 159.