Na Podkarpaciu na razie nie wykryto groźniejszej mutacji wirusa SARS-CoV-2 o nazwie Delta

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że udział nowego wariantu wirusa Sars-Cov – 2, Delta, w zakażeniach rośnie bardzo szybko. Według Kraski, wzrósł on z 8 do 54,5 proc. Obecnie w Polsce stwierdzono 194 przypadki tego wariantu.

Wirus przywożą do Polski osoby przybywające z krajów, dotkniętych nim, m.in. Wielkiej Brytanii, gdzie dochodzi dziennie do kilku tysięcy zakażeń Deltą. Nowa mutacja ma więcej cząsteczek zakaźnych i procesy zakrzepowe w zaatakowanym organizmie mogą częściej występować. Leczenie osób jest takie samo.