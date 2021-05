Na Podkarpaciu najwięcej szczepień przeciwko COVID-19 wykonano w Rzeszowie

Z przygotowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zestawienia wynika, że do czwartku do godz. 10.30 w całej Polsce pierwszą dawką zostało zaszczepionych 10 864 425 osób, natomiast drugą dawką (a jest ona konieczna w większości szczepionek) 3 841 087 osób. W pełni zaszczepionych osób w naszym kraju obecnie jest 4 030 995 osób, czyli nieco ponad 10,5 proc.

Więcej zaszczepionych zostało kobiet (ponad 8,44 mln) niż mężczyzn (6,25 mln). Najwięcej osób w wieku 61 do 70 lat, później powyżej 75 lat, następnie 51 do 60 lat. Najmniej mieszkańców w wieku poniżej 30 lat, co oczywiście wynika z przyjętego kalendarza szczepień. Pierwszeństwo mieli starsi.