Na Podkarpaciu pojawią się nowe fotoradary. Odcinkowo zmierzą prędkość oraz zarejestrują przejazd na czerwonym świetle [LISTA] Norbert Ziętal

Osiem nowych urządzeń do automatycznej kontroli ruchu pojawi się wkrótce na drogach województwa podkarpackiego. Będzie to pięć fotoradarów do odcinkowego pomiaru prędkości oraz trzy rejestratory wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle.