Na Podkarpaciu powstał film o ojcu polskiego gazownictwa. Premiera już w środę w Rzeszowie

- Nieczęsto zdarzają się takie postacie – nonkonformista, realnie zmieniający rzeczywistość wokół siebie. Buntownik, który do końca pozostał wierny swoim ideałom. Wynalazca i społecznik, przy każdej okazji podkreślający, że dobry interes to taki, który wszystkie strony uważają za dobry -

podkreśla scenarzystka Małgorzata Sobieszczańska.

W obsadzie znaleźli się także: Marcin Kwaśny, Anna Cieślak, Patrycja Łobodzińska, Dorota Landowska, Artur Dziurman, Krzysztof Jasiński oraz Peter Lucas. W podwójnej roli: reżysera i aktora, wystąpił Mariusz Bonaszewski.

- Przygody były trzy. Po pierwsze będąc Ignacym Łukasiewiczem w poprzedniej produkcji Bogdana Miszczaka znalazłem się w tych samych miejscach w rzeczywistości po Łukasiewiczu. Podróżowałem jakby po świecie, do którego stworzenia Łukasiewicz kolosalnie się przyczynił. Po drugie odkrywaliśmy całą ekipą losy niezwykle istotnego dla regionu człowieka, którego osiągnięcia są kompletnie zapomniane. No i wreszcie ja aktor reżyserowałem swoich, nie tylko po fachu, kolegów. Stoisz przed kamerą i często jesteś przekonany, że wiesz „jak to trzeba zrobić”, dość łatwo przychodzi ci reżyserowanie innych. Gorzej siebie. A przede wszystkim wiesz co reżyser pracując z aktorami robi źle. No i doczekałem się „sprawdzam”, stoję za kamerą. Przygoda niezwykła