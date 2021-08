Na Podkarpaciu punkty szczepień będą pod ochroną policji. To reakcja na szokujące wydarzenie w Zamościu

Do ataku podpalacza z Zamościa doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Warto przypomnieć, że do tej pory nie został on schwytany. Sprawę bada specjalna grupa dochodzeniowa z Lublina, a minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że dla osoby, która pomoże wskazać sprawcę, przewidziana jest nagroda 10 tys. zł.