Na Podkarpaciu test na Covid-19 można zrobić w 14 aptekach. Chętni są, ale wielkich kolejek nie ma Beata Terczyńska

Lucyna Samborska, dr n. farm., wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej: Pacjenci przychodzący na testy nie spotykają się z klientami chcącymi kupić leki. Bezpieczeństwo to priorytet!

Jak obserwują aptekarze, którzy zgłosili się do programu testowania na Covid-19, chętni są, ale wielkich kolejek nie ma. Lucyna Samborska, wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie zaznacza, że apteki musiały spełnić wiele wymagań, by robić wymazy. - Na pewno w jednych drzwiach nie spotykają się osoby, które przyszły kupić leki z tymi, które podejrzewają, że mają koronawirusa i chcą sprawdzić to na miejscu.