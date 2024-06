Na Podkarpaciu zdarzały się upalne lata i susze...

Mimo wszystko trzeba zamykać okna

Przełom lipca i sierpnia 1929 roku był upalny np. w Jarosławiu i okolicach. Wedle miejscowych gazet tamtejsze upały dochodziły prawie do pięćdziesięciu stopni Celsjusza. Setki mieszkańców grodu szukało ochłody w pobliskim Sanie, które od mostu po Muninę wyglądały jak wielkie mrowisko zbliżające się do wody. W samym mieście przed upałem ratowano się jak tylko się dało. Ludzie mieszkający na parterach swoich kamienic otwierali na noc szeroko okna, szukając ochłody, co dawało sposobność sprytnym złodziejom wykorzystującym taką okazję. Dlatego policja apelowała do zamykania okien i zabezpieczania dobytku. W Rzeszowie z pewnością nie wszystkich stać było na kosztowne wyprawy nad morze. Mieszkańcy plażowali nad Wisłokiem. Jednak w związku z tym dochodziło do obyczajowych ekscesów. W latach osiemdziesiątych XIX wieku niektóre miasta walczyły z niepożądaną nagością wczasowiczów, stawiając specjalne przebieralnie dla pań i panów. Wyznaczano również części plaży: osobne dla mężczyzn i dla kobiet. Bywało jednak i tak, że żołnierze i panowie preferowali kąpiele bez odzienia, a zatem rajcy miejscy uchwalali specjalne kary: nawet czternastu dni aresztu dla tych, którzy mimo wszystko pokazywać się będą nago.

Tumany kurzu

Skwar zapala ogień

Wody!

Prawdziwym zbawieniem podczas upałów była woda: najpierw trzeba ją było nosić w wiadrach. Dopiero z czasem pomyślano o wodociągach. Na początku dwudziestego stulecia rozpoczęto budowanie wodociągów zaopatrujących miasta w wodę. O sprawie wodociągów w Rzeszowie myślano już w 1895 roku kiedy to tutejszy Magistrat zawezwał ze Lwowa cywilnego inżyniera Marcina Maślankę, „aby rozpatrzył się pod jakimi warunkami miasto swoje zaopatrzenie w wodę pokrywa” i jakiej jakości woda występuje w Rzeszowie. Prognozowano, że w 1915 roku ludność miasta zwiększy się do ponad 19 tysięcy i potrzeba zaopatrzenia w wodę będzie wielka. W latach trzydziestych wybudowano wreszcie wodociąg w Rzeszowie; miał on dwadzieścia kilometrów długości. W 1893 roku w Łańcucie wodociąg - ale tylko do zamku - wybudował hrabia Roman Potocki. Ordynaci czerpali wodę z Handzlówki, a z wodociągu (specjalne ujęcia) korzystali również mieszkańcy miasta. Wodociąg do zamku wykonała słynna wiedeńska firma budowlana Gramlik. W Przemyślu wodociągi dostarczały wodę do miasta w 1919 roku. Nadal jednak mieszkańcy wykorzystywali płynące przez miasta potoki i rzeczki do prania brudnej bielizny, kąpieli i pojenia zwierząt. Magistrat tutejszy zakupił również specjalne auto, które służyło „do skrapiania ulic i mycia bruków”. Auto to zakupiono we Francji w firmie „Dijon Bouton” w Paryżu. Niestety auto posiadało drobne usterki jak brak świec, rozmontowana instalacja świetlna i sygnałowa. Po usunięciu usterek ręką krakowskiego kierowcy auto ruszyło do Rzeźni Miejskiej. Później na ulicy Kolejowej okazało się, że nienależycie działają hamulce. Usterkę naprawiono i auto z szybkością 40 km/h ruszyło na ulice miasta wywołując podziw, zaciekawienie mieszkańców i trochę ochłody...