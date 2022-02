Na potrzeby uroczystości policjanci z Jarosławia pożyczyli radiowóz z sąsiedniej komendy i wymienili tablice rejestracyjne [ZDJĘCIA] Klaudia Oronowicz

By policjanci mogli przesiąść się do nowoczesnych aut, samorządy hojnie zasiliły Fundusz Wsparcia Policji. Dwie Toyoty Corolla i Kia Sportage trafiły do policjantów wydziału patrolowo-interwencyjnego, ruchu drogowego, a także do komisariatu w Radymnie. Policjanci chcieli się nimi pochwalić, ale gdy miała odbyć się prezentacja nowych radiowozów, jeden z nich został oddelegowany na granicę polsko-białoruską. Pożyczyli więc pojazd z sąsiedniej komendy i udawali, że to ten właściwy. Sprawa jednak wyszła na jaw.