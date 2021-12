Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 20. Na S19 w Nienadówce (węzeł Jasionka - Sokołów Małopolski) laweta uderzyła w bariery, co spowodowało, że dwa przewożone samochody spadły w platformy.

W kolizji nikt nie ucierpiał.

Utrudnienia na S19 trwały do pierwszej w nocy, przez kilka godzin zablokowany był jeden pas ruchu. Na miejscu pracowała policja, Ochotnicza Straż Pożarna ze Stobiernej i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Rzeszowa.