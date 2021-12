Na ścianie kamienicy w Przemyślu zachowana zostanie przedwojenna reklama baru z piwem [ZDJĘCIA]

Napisy odkryte w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu przed wojną reklamowały bar z piwem

Te malowidła to napisy reklamujące działający tutaj przez II wojną światową bar, które oferował różne gatunki piwa. Reklamowano piwa Pilzneńskie, Okocimskie i Krasiczyńskie. To ostatnie pochodziło z pobliskiego, nieistniejącego już, browaru księcia Sapiehy. Według wielu ówczesnych opinii było najlepsze i chętnie kupowane. Odkrycie reklam wzbudziło spore zainteresowanie w Przemyślu, zwłaszcza w odniesieniu do browaru Sapiehy.