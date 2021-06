Na terenie gminy Nowa Sarzyna na Podkarpaciu powstanie największy w Europie tor testowy dla kolei magnetycznej

- Tymczasem największy polski producent środków ochrony roślin oraz spółka należąca do Grupy CIECH, podpisała właśnie umowę z Nevomo. Na jej podstawie CIECH Sarzyna udostępni spółce Nevomo teren wraz z istniejącym torem kolejowym i sąsiadującą z nim infrastrukturą oraz m.in. budynkiem biurowym i magazynem, które znajdują się na obszarze gminy Nowa Sarzyna na Podkarpaciu - tłumaczy Mirosław Kuk, rzecznik prasowy Grupy CIECH.

- Technologia Nevomo już na pierwszym etapie ma umożliwić transport ludzi i towarów z podwójną średnią prędkością w porównaniu do kolei konwencjonalnej. Możemy przystosować istniejącą infrastrukturę kolejową do prędkości 550 km na godzinę przy bardzo konkurencyjnych kosztach - dodaje Kasia Foljanty.

- Teren pod budowę toru dla kolei magnetycznej udostępni CIECH Sarzyna. Realizacji tej inwestycji w technologii nie tylko mało znanej w Polsce, ale również innowacyjnej w skali europejskiej podjęła się firma Nevomo (dawniej Hyper Poland). Jest to start-up opracowujący pionierską technologię magrail, umożliwiającą pojazdom osiągnięcie prędkości rzędu 550 km/h na istniejących torach

Testy w latach 2022-2024

- Budowa toru testowego w skali 1:1 na terenie udostępnionym przez spółkę CIECH Sarzyna to kolejny kamień milowy w rozwoju technologii magrail. Pomyślne przeprowadzenie tych testów otwiera drogę do pilotażowych wdrożeń technologii, które planowane są na lata 2022–2024. Oczekuje się, że już w 2025 roku technologia magrail będzie od strony technicznej w pełni gotowa do wprowadzenia na rynek – mówi Paweł Radziszewski, członek zarządu spółki Nevomo.