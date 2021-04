Na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu kierująca czerwonym BMW uderzyła w betoniarkę [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do tej niegroźnej kolizji doszło we wtorek na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu. Kierująca BMW zmieniając pas ruchu, uderzyła w betoniarkę. Pogotowie ratunkowe przebadało kobietę, ale nie wymagała ona transportu do szpitala.