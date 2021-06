Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Do zdarzenia doszło we wtorek chwilę po godz. 5. Kierujący audi A3 jadąc ul. Słowackiego w Przemyślu w kierunku Nehrybki, nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w latarnię. Latarnia spadł na inny pojazd zaparkowany na chodniku. W groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie został ranny.