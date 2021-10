Na zimowy urlop znów polecimy do Hurghady. Po latach przerwy wraca to połączenie z lotniska w Jasionce pod Rzeszowem

Jak podsumowałby Pan wakacyjny sezon na lotnisku w Jasionce? Które destynacje okazały się najbardziej obleganymi, a które nowości trafionymi?

Tegoroczny sezon wakacyjny był udany dla naszego lotniska. Dzięki bardzo dobrej współpracy z narodowym przewoźnikiem przywróciliśmy połączenie transatlantyckie do Stanów Zjednoczonych oraz rozszerzyliśmy ofertę lotów wakacyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się loty do Chorwacji – Zadaru i Splitu. Kolejny rok z rzędu nie zawiedliśmy się na pasażerach stawiających na turystykę krajową, którzy bardzo chętnie korzystali z bezpośredniego połączenia do Szczecina czy Gdańska, które realizowane było tego lata z większą częstotliwością niż w roku ubiegłym.

Jeśli chodzi o połączenia czarterowe to nowością było cotygodniowe połączenie do albańskiej Tirany. Loty do tureckiej Antalyi były realizowane aż cztery razy w tygodniu. Dzięki tym działaniom w miesiącach wakacyjnych obsłużyliśmy dwa razy więcej pasażerów niż w 2020 roku.