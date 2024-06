Nad Jeziorem Solińskim w tym roku będzie mniej kąpielisk. A co z Jeziorem Tarnobrzeskim?

Gmina Solina otworzy w te wakacje tylko dwa kąpieliska nad „bieszczadzkim jeziorem”. Jedno kąpielisko będzie otwarte w Polańczyku na Patelni, drugie koło Ośrodka Usług Wodnych „Biała Flota” w Solinie. Kąpieliska będą czynne przez osiem tygodni - od 1 lipca do 31 sierpnia. Natomiast na Cyplu, przy siedzibie Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polańczyku i na zielonej plaży w Zawozie okazjonalne miejsca do kąpieli czynne będą tylko cztery tygodnie (od 20 lipca do 18 sierpnia). Zarówno kąpieliska, jak i miejsca kąpielowe będą otwarte w godz. 10-18.

- W tamtym roku wszystkie wymienione punkty były kąpieliskami, czyli pracowały dłużej - od 1 lipca do 31 sierpnia. W tym roku, głównie z powodu niższych funduszy i problemów związanych z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby ratowników nad Zalewem Solińskim będą czynne tylko dwa pełno wakacyjne kąpieliska. Od kilku lat mamy problem z zatrudnieniem odpowiedniej liczby ratowników - nie kryje Zofia Karwaj z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie.