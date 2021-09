Nad Wisłokiem w Rzeszowie staną kolejne wysokie bloki. Do 18 pięter. Czy jest szansa na zielone bulwary i ład przestrzenny nad rzeką?

- W związku z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego między ul. Podwisłocze a Wisłokiem, złożyliśmy nasze propozycje poprawek. Głównym postulatem jest utworzenie parku centralnego, a jego sercem powinny być nowe bulwary - podczas wczorajszej konferencji prasowej mówił Marcin Fijołek, szef klubu radnych PiS w rzeszowskiej Radzie Miasta.

Robert Kultys z PiS, nowo wybrany przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej precyzował, na czym najbardziej im zależy.

- Mamy dla prezydenta propozycję, którą złożyliśmy jako uwagę do planu - mówił. - Uważamy, że w przygotowaniu i ostatecznym uchwaleniu tego planu powinny być wzięte pod uwagę dwa cele. Pierwszym jest zagwarantowanie powstania bulwarów na całym odcinku między mostem Zamkowym a zaporą. Ale to wcale nie jest tożsame z zapisaniem na papierze, że tam będzie zieleń. Z samego zapisu nic jeszcze nie wynika. Aby realnie te bulwary powstały, przede wszystkim potrzebne jest pozyskanie terenów prywatnych. A znowu to się nie uda, jeśli miasto nie osiągnie porozumienia z właścicielami tychże działek co do zapisów ich ostatecznego przeznaczenia.