Najbardziej spektakularne oszustwa na Podkarpaciu w 2021 roku Grzegorz Anton

Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami „na wnuczka” i „na policjanta” Fot. Archiwum/zdjęcie ilustracyjne

Praktycznie każdego dnia w mediach pojawiają się informacje o oszustwach. Najczęściej są to tak zwane oszustwa „na wnuczka” i „na policjanta”, ale tak naprawdę przeróżnych metod są dziesiątki. Zależą one tylko od „inwencji twórczej” oszustów, którzy wykorzystują dla swoich celów najczęściej telefony i internet. Co ważne, oszuści są przeważnie nieuchwytni. Postanowiliśmy przybliżyć najgłośniejsze oszustwa, do jakich doszło w 2021 roku na Podkarpaciu.