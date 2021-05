Najlepsi sołtysi Podkarpacia uhonorowani w Urzędzie Marszałkowskim [ZDJĘCIA]

Sołectwo Brzeżanka w gminie Strzyżów do ogólnopolskiego konkursu ''Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" w 2020 r. , zgłosiło projekt "Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw w Brzeżance". Dzięki inwestycji stworzone zostało od podstaw wiejskie boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Finansowanie tego projektu było połączeniem środków z funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego i pracy społecznej mieszkańców. Mieszkańcy przygotowali teren pod budowę: wycięli zakrzaczenia i drzewa, które wywieźli własnymi traktorami, przenieśli linię telefoniczną ręcznie stawiając słupy i montując ogrodzenie placu zabaw. Po niwelacji terenu przez ciężki sprzęt mieszkańcy sami przygotowali go pod trawnik oraz zamontowali ławki.

Dzięki tej pracy powstało boisko do piłki nożnej i siatkowej, zamontowane zostały piłko-chwyty, bramki i siatki, a dla najmłodszych powstał plac zabaw z wieloma urządzeniami. Obok kompleksu przy drodze powiatowej ustawiono oświetlenie. Miejsce to stało się bardzo lubianym i chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Z obiektu korzystają między innymi uczniowie szkoły podstawowej, która znajduje się tuż obok.

Z kolei Antoniki w gminie Lubaczów do ogólnopolskiego konkursu ''Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" w 2021 roku zgłosiły projekt trybuny stadionowej. Do udziału w konkursie sołectwo zmobilizowała miejscowa drużyna piłkarska Piast Antoniki, która awansowała do klasy A. Wówczas, na mecze rozgrywane na boisku w Antonikach, zaczęło przychodzić dużo więcej kibiców. Dla podniesienia ich komfortu zostały zamontowane trybuny sportowe na 50 miejsc. Następnie stadion został rozbudowany i łącznie powstało na trybunach 100 miejsc. W ramach projektu powstała szatnia sportowa, sanitariaty, ogrodzenie i plac zabaw dla dzieci.