Najwięcej wymazów drive-thru na COVID-19 wykonuje Szpital Specjalistyczny w Brzozowie i Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

- Osoby posiadające zlecenie na badanie wystawione przez lekarza lub inspekcję sanitarną, mogą je wykonać w dowolnym punkcie pobrań zwanych drive-thru - przypomina Rafał Śliż, rzecznik prasowy podkarpackiego oddziału NFZ. - To określenie oznacza często badanie bez wysiadania z samochodu. Pamiętajmy, że badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia.

Dlaczego? Od dnia zlecenia testu przez lekarza POZ podlegamy 10 dniowej kwarantannie (mamy jednak prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu). Jeżeli wynik testu będzie negatywny i laboratorium wpisze go do systemu, zostaniemy automatycznie zwolnieni z kwarantanny.