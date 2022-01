Napady na salony gier w Rzeszowie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom

Do obu napadów doszło 6 maja ubiegłego roku. Do pierwszego ok. godz. 13. Do salonu gier przy ul. Popiełuszki weszło dwóch mężczyzn. Szarpali za ubranie pracownika salonu, przykładali do jego szyi nóż i grozili jego użyciem. Zrabowali ok. 220 złotych.

Kiedy zaalarmowana policja ustalała na miejscu przebieg i okoliczności wydarzeń, do podobnego rabunku ok. godz. 14 doszło w salonie gier przy ul. Grottgera. Tutaj napastnicy zaatakowali pracującą w tym lokalu kobietę. Jeden z napastników objął przedramieniem jej szyję i dusił. Mężczyźni zabrali należący do ofiary portfel. W środku znajdowały się dowód osobisty, legitymacje szkolne, dwie karty płatnicze oraz pieniądze. 2 tys. złotych, które należało do właściciela salonu gier oraz 20 złotych, który były własnością pokrzywdzonej. Wychodząc, zamknęli kobietę w salonie.