Narasta agresja wśród kierowców. Jak sobie radzić z tym zjawiskiem?

W lipcu tego roku, na rzeszowskim osiedlu Budziwój, małżeństwo jadące na rowerze, zostało zaatakowane przez kierowcę samochodu. Zaczęło się od zajeżdżania drogi, przeklinania, a skończyło się na użyciu przez kierowcę gazu pieprzowego. Powód? Małżeństwo jechało rowerami ulicą, a nie ścieżką rowerową.

Kolejny przykład, to ten z sierpnia tego roku. Kierowca przejeżdżał przez odcinkowy pomiar prędkości w Kolbuszowej Górnej, inny kierowca jadącej za nim ciężarówki zaczął na niego trąbić, a następnie z ciężarówki ktoś wyrzucił plastikową butelkę w kierunku jego pojazdu. Kiedy kierowca zatrzymał się w korku, z ciężarówki wysiadło dwóch mężczyzn, z których jeden uderzył w szybę jego samochodu, a drugi usiłował wyrwać mu telefon, którym rejestrował ich zachowanie.

To jednak nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się kilka dni temu na północy Polski. Zarzut zabójstwa usłyszał 22-letni kierowca, uczestnik drogowej bójki. W czasie szarpaniny na drodze niedaleko Iławy (województwo warmińsko-mazurskie) miał popchnąć 59-letniego mężczyznę, który wpadł następnie pod nadjeżdżający pojazd. Wszystko wskazuje na to, że to pierwsza ofiara śmiertelna bójki kierowców w Polsce.