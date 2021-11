Narodowe święto z bieganiem w Rzeszowie. Uwaga kierowcy! Będą zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu

Do zawodów zgłosiło się ponad 1500 osób. Wezmą w nich udział amatorzy i zawodowi biegacze, którzy będą mieli do pokonania dystans 10 km.

Nowa trasa biegu i zamknięte ulice

W tym roku zmieniono trasę biegu. Start i metę zlokalizowano na Rynku. Dalsza trasa biegu: Kościuszki, Plac Farny, Sokoła, Sobieskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Cieplińskiego, Zygmuntowska, Moniuszki, do Jagiellońskiej. - Potem biegacze skręcają do 3 Maja i biegną Aleją Lubomirskich, Szopena, Kilara do Placu Śreniawitów. Dalej: Hetmańską, Bulwarami nad Wisłokiem, przez Olszynki do Szopena, Lubomirskich, 3 Maja, Kościuszki, na Rynek - przedstawia trasę nadkom. Adam Szeląg, rzecznik KMP w Rzeszowie.