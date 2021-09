Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 z konkursem. Ostatni dzień

Podkarpacie od początku spisu znajdowało się w czołówce województw z największym procentem spisanych mieszkańców, a w ostatnich tygodniach liderem spisu. Prawdziwym ewenementem w skali kraju była gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim, w której już dwa miesiące temu w zasadzie spisali się wszyscy mieszkańcy.

- To była wielka mobilizacja nie tylko mieszkańców, ale i naszych pracowników w Urzędzie Gminy - mówi wójt gminy Wielkie Oczy, Albert Hawrylak.

- Mówiąc żartem, gdy jakiś mieszkaniec przychodził do gminy z jakąś sprawą, to od razu przejmował go pracownik biura spisowego, najpierw spis, a potem inne sprawy. Bardzo pomógł nam również kościół. Księża ogłaszali z ambon, że trwa spis i jest to obowiązek, więc nie ma na co czekać, trzeba się spisać jak najszybciej.