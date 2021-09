Narodowy Spis Powszechny z Konkursem. Czekamy na sołectwa i osiedla

To, czy mamy do czynienia z rachmistrzem spisowym, można bez problemu sprawdzić. Prosimy rachmistrza o podanie numeru legitymacji, następnie weryfikujemy numer, wchodząc na stronę spis.gov.pl, bądź też dzwoniąc na podaną wyżej infolinię. Pamiętajmy, że spis jest obowiązkowy, a do jego zakończenia, czyli 30 września zostało już niewiele czasu. Najszybciej i najwygodniej jest się spisać samemu przez internet, ponieważ wówczas sami wybieramy sobie porę, kiedy chcemy to zrobić.

My ze swojej strony zachęcamy sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, aby wzięli aktywny udział w mobilizowaniu mieszkańców sołectw i osiedli do wzięcia udziału w spisie. Właśnie dla sołectw i osiedli przygotowaliśmy wyjątkowy i atrakcyjny konkurs. Warto więc wykazać się aktywnością i wygrać cenne nagrody.

Konkurs dla sołectw i osiedli

Zasady konkursu „Spisani na medal” promującego NSP 2021 są proste. Wystarczy, że sołtys jako przedstawiciel sołectwa oraz przewodniczący rady osiedla jako przedstawiciel osiedla, zachęcą mieszkańców sołectwa lub osiedla do spisania się i minimum 5 różnych adresów zamieszkania takich osób prześlą na e-mail: [email protected] W konkursie mogą brać udział tylko te osoby, które spisały się po 27 sierpnia. Uwaga! Wymagamy wyłącznie adresów zamieszkania, a nie imion i nazwisk spisanych osób. Sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych przesyłając adresy zamieszkania spisanych osób, muszą podać swoje imię i nazwisko, sołectwo lub osiedle, które reprezentują oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Nagrody

Za zajęcie pierwszego miejsca, czyli przesłanie największej liczby adresów spisanych mieszkańców, sołectwa i oddzielnie osiedla otrzymują: bon zakupowy o wartości 1200 zł, dysk zewnętrzny 1TB, słuchawki bezprzewodowe, power bank i myszkę komputerową bezprzewodową.