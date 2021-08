Narodowy Spis Powszechny z konkursem. Najważniejsze są sołectwa i osiedla

Po co jest spis powszechny?

Spisy powszechne są najważniejszymi badaniami statystycznymi nie tylko w Polsce, ale w większości krajów w Europie i na świecie. Tylko dane spisowe są kompletne. Na podstawie spisu powszechnego możemy określić stan ludności, jej warunki bytowe, krótko mówiąc jaka jest kondycja demograficzna i społeczno-ekonomiczna mieszkańców danego państwa. Na podstawie danych spisowych swoje plany strategiczne i rozwojowe tworzą m.in. ministerstwa, samorządy, Narodowy Bank Polski, przedsiębiorcy, władze unijne. Większość unijnych dotacji zależy od przeprowadzenia spisu powszechnego.

Dlaczego tak ważne są sołectwa i osiedla?

Są to najmniejsze jednostki administracyjne. W sołectwach i na osiedlach wiele osób zna się, utrzymuje bliskie kontakty z sąsiadami, a ich dzieci chodzą do tej samej szkoły. W takim przypadku, jeżeli jeden mieszkaniec się spisze, to często robi to samo jego sąsiad, znajomy. Dlatego też tak ważną rolę w lokalnej społeczności pełnią sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych, którzy mogą mieszkańców zachęcić do udziału w spisie.