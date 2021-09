Narodowy Spis Powszechny z konkursem. Ostatnia szansa, aby dokonać spisu Redakcja

Już tylko tydzień pozostał do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. To więc ostatni dzwonek, aby dokonać obowiązku spisowego, o ile nie chcemy być ukarani grzywną za odmowę udzielenia odpowiedzi w spisie, co stanowi przestępstwo umyślne.