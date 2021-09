Narodowy Spis Powszechny z konkursem. Podkarpacie na pierwszym miejscu

Liderami wśród gmin w województwie podkarpackim pod względem spisanych mieszkańców są gminy: Chmielnik, Tyrawa Wołoska i Wielkie Oczy. W sumie na całym Podkarpaciu w kilkunastu gminach spisało się już ponad 90 procent mieszkańców.

Wszystkim, którzy jeszcze się nie spisali, przypominamy, że spis powszechny jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji w spisie stanowi przestępstwo umyślne, zagrożone grzywną. Nie warto czekać do samego końca, ale spisać się już teraz np. przez internet, wchodząc na stronę spis.gov.pl. Jeżeli natomiast zadzwoni do nas rachmistrz, również nie odwlekajmy spisu w czasie, spisanie się trwa dosłownie kilka lub kilkanaście minut. Sami również możemy się skontaktować z rachmistrzem, wystarczy zadzwonić do swojego urzędu gminy i zapytać o kontakt z nim.

Konkurs dla sołectw i osiedli

Najmniejszymi jednostkami administracyjnymi są sołectwa i osiedla. Dlatego mamy ciekawą propozycję właśnie dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, aby mobilizowali mieszkańców do spisywania się, a przy okazji wzięli udział w atrakcyjnym konkursie „Spisani na medal”, promującego NSP 2021.