Narodowy Spis Powszechny z konkursem. Warto dobrze się spisać

W piątek napisaliśmy o grzywnie, która grozi każdemu, jeżeli odmówi wzięcia udziału w spisie. Nie dlatego, aby kogoś straszyć, ale obiektywnie przedstawić sytuację. Nasz obowiązek spisowy wynika z ustawy. Takie jest prawo. Odmowa udzielenia informacji w spisie jest przestępstwem popełnionym umyślnie i tak traktuje to sąd. Po co więc stwarzać sobie niepotrzebne kłopoty, lepiej się spisać. W wielu krajach, np. Europy Zachodniej, spis powszechny jest traktowany jako bardzo ważny obowiązek obywatelski i nikogo nie trzeba do niego namawiać.